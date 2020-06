Zwei Bauern liegen bewusstlos in Güllegrube: Lebensgefahr

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Zwei Landwirte haben am Samstag in einer Güllegrube auf einem Hof in Mönchengladbach das Bewusstsein verloren und sind lebensgefährlich verletzt worden. Die Gase in der Grube hätten den Sauerstoff verdrängt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. Einer der beiden Bauern habe dem Eigentümer, der bereits in der vier Meter tiefen Grube mit Abwasser aus dem Kuhstall lag, helfen wollen und sei daraufhin ebenfalls ohnmächtig geworden. Die Lebensgefährtin des 34-jährigen Mitarbeiters habe schließlich die Feuerwehr gerufen. Bei dem Versuch, die beiden Männer aus der Grube zu ziehen, sei auch ein Feuerwehrmann bewusstlos geworden. Dieser sei an der Luft aber wieder ansprechbar gewesen. Die Einsatzkräfte hätten die Verletzten schließlich mit Atemschutzmasken aus der Tiefe geholt und 45 Minuten lang reanimiert.

Von dpa