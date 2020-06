1:2 in Gladbach und Rang zehn: Letztes Ibisevic-Hertha-Tor?

Mönchengladbach (dpa) - Der zweite Coup gegen einen Champions-League-Anwärter nacheinander gelang Hertha BSC nicht. «Wir hätten Bayer Leverkusen gerne geholfen, aber auch uns natürlich selbst», sagte Trainer Bruno Labbadia nach dem letzten Geisterspiel der Saison. Der durch viele Ausfälle arg gebeutelte Berliner Fußball-Bundesligist musste am Samstag Borussia Mönchengladbach einen 2:1 (1:0)-Sieg überlassen, der das Team von Niederrhein in die europäische Königsklasse brachte.

«Die Gladbacher hätten schon in der ersten Halbzeit mehr Tore schießen müssen. Wir haben alles versucht, aber mehr war heute nicht drin. Das zweite Tor hat uns das Genick gebrochen», sagte Kapitän Vedad Ibisevic, dem erst in der Nachspielzeit der Anschluss gelungen war. Hertha blieb nach einer aufregenden, ungewöhnlichen und teilweise chaotischen Saison mit gleich vier Cheftrainern am Ende Rang zehn, punktgleich mit dem Elften 1. FC Union (je 41).

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff begann die Champions-League-Sause für Borussia Mönchengladbach mit Party-T-Shirts, Bierduschen und einem Hupkonzert vor dem Stadion. «Unzähmbar durch Europa» stand auf den schwarzen Jerseys, die die Borussen nach dem dritten Einzug in die europäische Königsklasse nach 2015 und 2016 überstreiften.

«Wir haben den Gladbachern in der ersten Halbzeit in die Karten gespielt und hatten zu viele Ballverluste. Dann haben wir ein unglückliches Tor kassiert und hatten auch Glück, dass wir bis zur Pause nicht höher zurückliegen. Dann haben wir umgestellt, in der zweiten Halbzeit stand dann eine andere Mannschaft auf dem Platz», analysierte Labbadia die Partie im leeren Borussia-Park. Zu einem Punkt oder gar einem Sieg wie in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen reichte es aber nicht.

Ob das siebte Saisontor (90.+2) von Routinier Ibisevic sein letztes für Hertha gewesen ist, bleibt weiter offen. «Eigentlich hatte ich gehofft, dass Per selbst ein Tor macht. Aber als er wieder vom Feld musste, musste ich das eben übernehmen», bemerkte der Bosnier zum letzten Auftritt von Per Skjelbred im Hertha-Trikot. Der Norweger kehrt nach sechs Jahren in Berlin in seine Heimat zurück. Skjelbred kam nach der Pause ins Spiel, musste später aber wieder raus, weil seine Wadenblessur wieder Probleme bereitete.

«Ob ich in Berlin bleibe, weiß ich nicht. Ich kann meinen Vertrag ja nicht selbst verlängern. Wir haben aber schon geredet, und die Leute kennen meine Meinung», erklärte der 35 Jahre alte Ibisevic zu seiner eigenen Zukunft. Sein Treffer in Gladbach war sein Bundesliga-Tor Nummer 127. «Er hat bei mir in Stuttgart schon viele Tore gemacht. Aber es geht auch um die Frage, wo wollen wir hin», sagte Trainer Labbadia zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit Ibisevic, dessen Kontrakt ausläuft.

Für die Borussia, die sich zum sechsten Mal in den vergangenen neun Jahren für den Europapokal qualifizierte, ist die Champions-League-Teilnahme gerade in Corona-Zeiten ein Meilenstein. Im Vergleich zur deutlich weniger lukrativen Europa League, in die Leverkusen nach dem 1:0 gegen Mainz nun muss, bringt allein der Start in der Königsklasse rund 20 Millionen Euro mehr. In diese sportliche Region möchte auch Hertha in der Zukunft gern vorstoßen.