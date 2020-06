Minister entschuldigt sich bei Kita-Personal: Bastel-Masken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach harscher Kritik an «Bastel-Sets» für Mund-Nase-Masken hat sich Familienminister Joachim Stamp (FDP) beim Kinderbetreuungspersonal in NRW entschuldigt. In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, drückte Stamp sein Bedauern aus: «Ich kann Ihnen versichern, dass dies kein Ausdruck von Geringschätzung war», so Stamp: «Um eines klarzustellen: Sie sind keine Basteltanten und Bastelonkel, sondern hochqualifiziertes pädagogisches Personal bzw. Kindertagespflegeperson. Ich kann nicht oft genug betonen, dass Sie herausragende Arbeit leisten!»

Von dpa