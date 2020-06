Zolinski, Holtmann, Jans und Dräger verlassen SC Paderborn

Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth bedankte sich in einer Vereinsmitteilung von den Spielern und sagte: «Wir sind auch dank zahlreicher laufender Verträge gut für die kommende Saison gerüstet. Voraussichtlich wird der Transfermarkt bis in den Oktober hin geöffnet sein, so dass wir die weiteren Schritte sorgfältig planen können.» Er sei sicher, «dass wir eine schlagkräftige Mannschaft für die Saison 2020/2021 in der 2. Bundesliga zusammenstellen werden.»