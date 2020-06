Bielefeld mit stärkster Elf gegen Heidenheim

Bielefeld (dpa) - Relegations-Anwärter 1. FC Heidenheim muss den nötigen Sieg für die Teilnahme an den Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gegen die stärkstmögliche Mannschaft von Arminia Bielefeld erreichen. Trainer Uwe Neuhaus vom feststehenden Aufsteiger und Meister aus Ostwestfalen bietet seine stärkste Formation und dieselbe Elf wie in der Vorwoche in Karlsruhe (3:3) auf.

Von dpa