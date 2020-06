Fortuna-Boss Röttgermann stärkt Trainer Rösler den Rücken

Der Vorstandsvorsitzende denkt auch nicht an einen eigenen Rücktritt nach der Abstiegssaison. «Das wichtigste, das wir jetzt brauchen, ist Kontinuität in der Führung und der Sportlichen Leitung. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Ich werde umso kämpferischer, wenn Ziele nicht erreicht wurden», sagte der 59-Jährige. Man werde versuchen für die neue Saison eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. «Wirtschaftlich sind wir nicht bedroht, aber die Kaderkosten werden sinken. Jetzt spielt uns in die Karten, dass wir einen Kader mit 17 auslaufenden Verträgen haben», sagte Röttgermann.