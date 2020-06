Streit mit Schüssen: Projektil bleibt im Auto stecken

Warendorf (dpa/lnw) - Bei einem Streit in Ahlen im Kreis Warendorf an einer Straße mit vier Beteiligten sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Der mutmaßliche Schütze (18) sei derzeit noch flüchtig, teilte die Polizei am Montag mit. Am Sonntagabend sei es zu einem Streit zwischen dem jungen Schützen, zwei weitere jungen Männern (19, 23) und einem 50-Jährigen gekommen, die sich alle zuvor gekannt haben sollen. «Es gab offensichtliche eine Vorgeschichte», sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa