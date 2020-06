Bericht: BVB verkauft Leihspieler Toljan an US Sassuolo

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird den bisher verliehenen Jeremy Toljan nach Medieninformationen an US Sassuolo Calcio verkaufen. Wie das Internetportal «Sport1» am Montag berichtet, will der italienische Erstligist die entsprechende Vertragsoption ziehen. Demnach erhält der BVB für den 25 Jahre alten Rechtsverteidiger eine Transfersumme von fünf Millionen Euro. Er soll bei den Norditalienern einen Kontrakt bis 2025 unterschreiben.