BVB rechnet mit Verlust von 45 Millionen Euro

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kommt die Corona-Krise teuer zu stehen. Wie der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist am Montag in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekanntgab, wird für das Geschäftsjahr 2019/20 ein Verlust von rund 45 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr blieben noch rund 17,4 Millionen Euro an Nettogewinn hängen. Allerdings steht der Ausblick «unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen sowie möglicher weiterer Transfererträge».

Von dpa