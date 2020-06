Schwangere flieht mit Messer in Brust: Mann in Psychiatrie

Neuss (dpa/lnw) - Nachdem ein Mann (32) vergangenen Samstag seine Lebensgefährtin (31) mit Stichen schwer verletzt und ihr ein Messer in die Brust gerammt hat, ist er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt untergebracht worden. Die Ermittler teilten am Montag weiterhin mit, dass das Opfer schwanger ist. Die Frau schwebe derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass die Frau sich mit dem Messer in der Brust zu einem Nachbarn gerettet hatte. Die «Neuss Grevenbroicher Zeitung» (NGZ) hatte zuvor berichtet.