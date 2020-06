Bochum (dpa/lnw) - Die Bundespolizei hat in Bochum eine illegale Techno-Party beendet, die wohl schon den dritten Tag im Gang war. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war sie am Sonntagmittag von Zeugen zu einer Bahnanlage gerufen worden, in deren Keller lautstark gefeiert wurde. Die Polizei traf noch 38 Gäste im Alter von 18 bis 46 Jahren an.

Von dpa