Zug fährt in umgestürzte Bäume: Niemand verletzt

Aachen (dpa/lnw) - In der Nähe von Aachen ist ein Zug in eine Einsatzstelle gefahren und dabei mit umgestürzten Bäumen zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montagabend niemand, wie die Feuerwehr der Stadt Alsdorf mitteilte. Einsatzkräfte waren demnach gerade dabei, die Strecke zu sichern und zu sperren, als die Regionalbahn einfuhr. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht verhindern.