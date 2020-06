Marsberg (dpa/lnw) - Ein betrunkener Senior hat an einer Tankstelle im sauerländischen Marsberg eine Bierkiste gekauft und dann das Auto verwechselt. Der 83-Jährige ging zu dem fremden Wagen, räumte die Kiste in den Kofferraum und wollte sich hinter das Steuer setzen, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Von dpa