Mann schlägt um sich: Polizistinnen teils schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein mutmaßlich unter Drogen stehender 23-Jähriger hat in Köln mit Fäusten auf drei Polizistinnen und einen Polizisten eingeschlagen. Die drei Polizistinnen seien nach dem Angriff nicht mehr dienstfähig gewesen, teilte ihre Dienststelle am Dienstag mit. Zwei von ihnen hätten so schwere Verletzungen erlitten, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus fuhren.

Von dpa