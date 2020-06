Bayer im Pokalfinale in Gästekabine

Berlin (dpa/lnw) - Die Spieler von Bayer Leverkusen werden sich vor dem DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in der Gästekabine des Berliner Olympiastadions bereitmachen. Rekordmeister FC Bayern München bekommt die Heimkabine zugeteilt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Den Pokal überreichen im Anschluss an das 77. Pokal-Endspiel DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius. Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff werden ebenfalls vor Ort sein.

Von dpa