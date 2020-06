Nach Angaben der Beamten wurden sie am Montagnachmittag zu einer Wohnung gerufen worden, in der sie Leiche der Frau fanden. Wenig später sei der Verdächtige festgenommen worden. Er sollte am Dienstag wegen des Vorwurfs des Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Onlineportal «24vest.de» berichtete, der Verdächtige sei der Ehemann der Frau. Ein Polizeisprecher wollte das weder bestätigen noch dementieren. Laut Staatsanwaltschaft lebten die beiden aber nicht mehr in der gleichen Wohnung. Angaben von «24vest.de», wonach das Opfer mehrfache Mutter war, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht. Auch zu der Frage, ob zur Tatzeit Kinder in der Wohnung waren, sagten die Ermittler nichts.