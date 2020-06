SPD: Lügde-Untersuchungsausschuss soll erweitert werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Düsseldorfer Landtag will den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zum sexuellen Missbrauch in Lügde um die Komplexe Bergisch Gladbach und Münster erweitern. Fraktionsvize Sven Wolf kündigte am Dienstag einen entsprechenden Antrag an. Die SPD sieht bei allen drei Fällen Defizite im Zusammenspiel von Polizei-, Justiz- und Jugendbehörden. Die Hürden für den Antrag sind allerdings hoch.

Von dpa