Nach Güllegruben-Unglück: Ein Bauer im Krankenhaus gestorben

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach einem Güllegruben-Unglück in Mönchengladbach ist einer der verletzten Bauern im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 70-Jährige hatte am vergangenen Samstag durch Gase an der geleerten Grube das Bewusstsein verloren und war hinunter gestürzt. Ein weiterer Bauer (35), der helfen wollte, wurde ebenfalls ohnmächtig und fiel auch in die Grube. Sein Zustand galt zunächst als kritisch. Er wird laut Polizei weiter in einem Krankenhaus behandelt.

Von dpa