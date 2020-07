Schalke: Vorstand kündigt massive Einsparungen an

Gelsenkirchen (dpa) - Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 haben sich am Tag nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies demütig gezeigt und «massive Einsparungen» angekündigt. «Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein 'Weiter so' wird es und kann es nicht geben», sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst während einer Pressekonferenz am Mittwoch. «In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen.»

Von dpa