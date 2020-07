Trainer Wagner bekommt weiter das Vertrauen auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Sportchef Jochen Schneider hat auch nach der schwachen Rückrunde in der Fußball-Bundesliga «totales Vertrauen» in das Trainerteam um Chefcoach David Wagner. «Wir werden da durchkommen», sagte Schneider am Mittwoch während einer Pressekonferenz. Die finanziell schwer angeschlagenen Königsblauen hatten die Saison nach guter Hinrunde nur auf Platz zwölf abgeschlossen. Die Wagner-Mannschaft blieb 16 Spiele in Serie ohne Sieg und stellte einen Vereins-Negativrekord auf.

Von dpa