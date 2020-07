Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Im ersten Halbjahr, das am Dienstag endete, schlugen die Panzerknacker 106 Mal zu, berichtete ein Sprecher des Landeskriminalamts in Düsseldorf am Mittwoch. In 62 Fällen scheiterten die Angriffe und es blieb beim Versuch.

Von dpa