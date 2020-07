Alfred Biolek übergibt Kölner Museum private Schmuckstücke

Köln (dpa/lnw) - Fernsehlegende Alfred Biolek hat einem Kölner Museum zwei Schmuckstücke aus seinem Privateigentum geschenkt. Anlass war sein bevorstehender 86. Geburtstag am 10. Juli. «Ein Alter, wo man eigentlich jeden Tag damit rechnen muss, dass es zu Ende geht. Was macht man dann mit den schönen Dingen?», sagte Biolek am Mittwoch in Köln. Der ehemalige Moderator («alfredissimo», «Boulevard Bio») entschied sich, zwei Schmuckstücke dem Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zu überlassen, weil sie dort «einen guten Platz» bekämen.

Von dpa