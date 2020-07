Streit mit mehreren Schüssen: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Ahlen (dpa/lnw) - Nach einem Streit in Ahlen im Kreis Warendorf mit vier Beteiligten und mehreren Schüssen hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Der 18-jährige mutmaßliche Schütze befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der junge Mann, nach dem gesucht worden war, sei am Dienstag in Begleitung eines Rechtsanwalts zur Polizei gegangen. Er habe sich nicht geäußert. Zudem sei der Verbleib der Waffe noch ungeklärt.

Von dpa