Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Landgericht will an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) entscheiden, ob der wegen Bestechlichkeit verurteilte ehemalige Chef des landeseigenen Baubetriebs BLB Schadenersatz an das Land zahlen muss. NRW fordert von dem inhaftierten Ferdinand Tiggemann 10,2 Millionen Euro.

Das Land klagt, weil der heute 70-Jährige Investoren gegen Schmiergeld Bauvorhaben verraten hatte. Das führte dazu, dass dem Land die notwendigen Grundstücke vor der Nase weggeschnappt und mit erheblichem Aufpreis an das Land weiterverkauft wurden.

Das Land fordert von Tiggemann auch die Rückzahlung des laut Gerichtsurteil geflossenen Bestechungsgeldes in Höhe von 138 000 Euro.