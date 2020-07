Berlin (dpa) - Der FC Schalke bemüht sich nach Informationen des «Kicker» um Torjäger Sebastian Andersson vom 1. FC Union Berlin. Neben einigen Clubs von der britischen Insel sollen auch die Gelsenkirchener Interesse an einer Verpflichtung des Schweden haben. Der 28 Jahre alte Andersson erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer in der Bundesliga.

Von dpa