Autofahrer flüchtet und kollidiert mit Streifenwagen

Essen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in Essen mit einem Streifenwagen kollidiert. Das habe den Fahrer aber nicht davon abgehalten, seine Flucht am Donnerstagmorgen fortzusetzen, teilten die Beamten mit. Demnach hatte die Polizei den Wagen an einer Kreuzung kontrollieren wollen. Der Fahrer gab jedoch Gas, ignorierte Anhaltesignale der Streife und fuhr über mehrere rote Ampeln. Ein entgegenkommender Streifenwagen habe dem Fluchtfahrer schließlich den Weg versperren wollen. Dieser wich auf den Gehweg aus, stieß mit dem Polizeiauto zusammen und fuhr weiter.

