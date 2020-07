Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 175 000 Tonnen Fertiggerichte produziert worden. Das waren fast fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. In ähnlichem Maße stieg auch der Absatz. Insgesamt hatten die nicht zum direkten Verzehr vorgesehenen Fertiggerichte einen Wert von 860 Millionen Euro.

Von dpa