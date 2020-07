Missbrauchsfall: Weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft

Münster/Norderstedt (dpa/lnw) - Im Missbrauchsfall Münster sitzt ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag hat ein Haftrichter diesen Schritt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 52-Jährigen aus Norderstedt angeordnet. Am Dienstag hatte die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein mehrere Wohnungen durchsucht. Der Mann aus dem Kreis Segeberg nördlich von Hamburg wurde dabei vorläufig festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ein zehnjähriges Opfer in Münster mindestens einmal schwer sexuell missbraucht haben soll. «In seiner Vernehmung zeigte sich der 52-Jährige am Mittwoch geständig», sagte Ermittlungsleiter Joachim Poll.

Von dpa