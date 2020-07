Junge soll Onkel erstochen und Großvater verletzt haben

Soest (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger soll in einem Wohnhaus in Soest seinen Onkel (41) erstochen und den Großvater (65) schwer verletzt haben. Der 65-jährige werde es «nach bisherigem Kenntnisstand überleben», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Am Mittwochnachmittag habe der 18-jährige Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand mit einem Messer auf seinen Großvater und auf den Brustkorb des 41-jährigen Onkels eingestochen und sei danach zu Fuß geflohen. Er konnte später von der Polizei festgenommen werden.

Von dpa