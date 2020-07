Mehr Übergriffe auf Kommunalpolitiker: 52 Straftaten

Nach Angaben des Ministeriums betrafen die Straftaten des vorigen Jahres in 38 Fällen Vertreter mit einem politischen Amt wie etwa Bürgermeister. Bei den Straftaten ging es in 16 Fällen um Beleidigungen und in acht Fällen um Bedrohungen, außerdem um Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Gewaltdelikte.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) verurteilte gegenüber der Zeitung die Übergriffe. «Es macht mich wütend, dass es mittlerweile immer mehr zu verbalen und sogar körperlichen Bedrohungen kommt. «Diese Form der Gewalt ist auch ein Angriff auf unsere demokratischen Strukturen und unser gesellschaftliches Selbstverständnis», sagte er.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Roland Schäfer, sah in den steigenden Zahlen einen allgemeinen Trend. «Das beobachten wir auch bei der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften», sagte er der «Rheinischen Post». Es gebe einen Verlust von Respekt vor Amtspersonen.