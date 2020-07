Gruppenvergewaltigung: Bis zu sieben Jahre gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Düsseldorfer Volksgarten hat die Staatsanwältin bis zu sieben Jahre Haft für die vier Angeklagten gefordert. Die niedrigste Strafforderung lag bei drei Jahren und neun Monaten Haft, hieß es am Donnerstag aus Prozesskreisen. Die 19 bis 34 Jahre alten Männer sollen eine 22-jährige Frau am S-Bahnhof-Volksgarten angesprochen, in den nahe gelegenen Park gezerrt und dort mehrfach vergewaltigt haben. Einer der Männer soll die Tat gefilmt haben.

Von dpa