Gewerkschaft: Kohleausstieg historisch, Arbeit fängt erst an

Berlin (dpa/lnw) - Die Bergbau-Gewerkschaft IG BCE hat die erwarteten Beschlüsse von Bundesrat und Bundestag zum schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland - von dem auch das Rheinische Braunkohle-Revier betrofffen ist - als «historische Wegmarke» bezeichnet. Die Arbeit fange aber nun erst richtig an, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis der Deutschen Presse-Agentur. «Das Land hat zu lange Ausstiegsdebatten geführt. Wir müssen endlich einen Einstiegsplan formulieren: für den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze, für die überfällige Offensive beim Energieträger der kommenden Jahrzehnte: Wasserstoff.» An der Zukunft der Energieversorgung hängt die Zukunft des Industriestandorts.