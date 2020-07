Sportdirektor: Leverkusen soll regelmäßig um Titel spielen

Berlin (dpa) - Sportdirektor Simon Rolfes von Bayer Leverkusen will mit der Werkself künftig regelmäßig um große Titel mitspielen. Ein Sieg im Endspiel um den DFB-Pokal am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen den FC Bayern München würde dem Verein viel bedeuten, sagte Rolfes der Deutschen Presse-Agentur. Bayers erstes Endspiel seit elf Jahren und die Aussicht auf den ersten Titel seit 1993 sollten aber «keine historische Chance sein. Das klingt mir zu sehr nach einmalig», sagte der 38-Jährige: «Wir wollen mit unbändigem Willen Endspiele erreichen. Das muss in den Spielern drin sein. Und auch im Verein.»

Von dpa