VfL Wolfsburg peilt Rekord im Frauenfußball-Pokal an

Köln (dpa) - Der VfL Wolfsburg könnte im Pokalfinale der Fußball-Frauen für eine Bestmarke sorgen. Mit einem Sieg am Samstag (16.45 Uhr/ARD) in Köln über Außenseiter SGS Essen wäre das Team von Trainer Stephan Lerch der erste Club, der die Trophäe sechsmal in Serie gewinnt. Der bisherige Rekord des 1. FFC Frankfurt, dem in den Jahren zwischen 1999 und 2003 fünf Erfolge nacheinander gelungen waren, wäre damit Geschichte.

Von dpa