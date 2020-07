Auseinandersetzung vor Podolski-Eisdiele

Köln (dpa/lnw) - Vor der Eisdiele des Fußballprofis Lukas Podolski in der Kölner Innenstadt hat es eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gegeben. Eine Gruppe von vier Männern sei zuvor betrunken am Heumarkt unterwegs gewesen und habe randaliert. Die Gruppe habe «auf der Straße rumgepöbelt» und offensichtlich Streit gesucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Gegen zwei Männer werde wegen Körperverletzung ermittelt.

Von dpa