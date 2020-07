Wuppertal (dpa/lnw) - Nach massiven Problemen mit der Wuppertaler Schwebebahn bereiten die Stadtwerke eine Schadenersatzklage gegen den Hersteller vor. Es gehe um insgesamt 200 Mängel an den neuen Wagen, teilten die Stadtwerke (WSW) am Freitag mit. Auslöser sei ein deutlich höherer Verschleiß an den Rädern mit Folgen für Schienen und Gerüst gewesen.

Von dpa