Razzia im Umfeld eines rechtsextremen Reservisten

Lüneburg (dpa/lni) - Nach dem Fund einer Liste mit Politikernamen bei einem Ex-Bundeswehrreservisten hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte eingeleitet. Der Ex-Reservist wird wegen Rechtsextremismus verdächtigt. Außerdem wurden bei Razzien am Freitag nach Angaben des Landeskriminalamtes in Niedersachsen neun Objekte in Munster und Wriedel in der Lüneburger Heide, in Rinteln, Bückeburg, Minden und Waren (Müritz) durchsucht.

Von dpa