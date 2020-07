Rummenigge: Termin-Gipfel mit Löw und Bierhoff in Berlin

«Rahmenterminkalender, Länderspiele im August etc.», sagte Rummenigge laut «Bild»-Zeitung. «Wir haben immer ein Interesse daran, zum DFB - und zur Nationalmannschaft insbesondere - ein entspanntes und gutes Verhältnis zu haben und da muss man eben gegenseitig auf sich ein bisschen Rücksicht nehmen und das werden wir auch diesmal hoffentlich bewerkstelligen.»

Für das Pokalfinale am heutigen Samstagabend (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen dem Meister und Bayer Leverkusen habe er sich deshalb im Olympiastadion mit Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff «auf einen Espresso verabredet, weil es gibt da noch ein paar Dinge zu besprechen».

Das Finale der Königsklasse findet am 23. August in Lissabon statt, die Bayern stehen im Achtelfinale gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0). Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in der Schweiz. Die Bundesliga soll am 18. September wieder starten, am Wochenende vorher (11. bis 13.) könnte im DFB-Pokal gespielt werden.