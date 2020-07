Höflicher Unfallverursacher meldet sich bei Polizei

Werne (dpa/lnw) - Einen Tag nachdem er in Werne eine Autounfall verursacht, sich bei einer leicht verletzten Frau höflich entschuldigt und dann ohne sein Auto das Weite gesucht hatte, hat sich ein 28-jähriger Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Der des Deutschen nicht mächtige 28-jährige Pole sei an Samstagnachmittag in Begleitung eines Bekannten, der für ihn dolmetschte, auf der Wache in Werne erschienen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa