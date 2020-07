Rummenigge: Schalke hätte «Meister werden können»

Düsseldorf (dpa) - Nach der Verpflichtung des beim FC Schalke 04 ausgebildeten Leroy Sané hat Karl-Heinz Rummenigge die Nachwuchsförderung beim Revierclub in höchsten Tönen gelobt. «Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich deutscher Meister werden können, wenn sie viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können», sagte Bayern Münchens Vorstandschef bei Sport1.

Von dpa