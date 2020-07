19-jähriger Autofahrer kracht gegen Baum: Vier Verletzte

Hamm (dpa/lnw) - Weil ein 19-Jähriger am Sonntagabend in Hamm mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt ist, sind er und seine drei Mitfahrer teils schwer verletzt worden. Der Wagen hatte sich bei dem Unfall überschlagen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein 17-jähriges Mädchen, ein 17 Jahre alter Junge sowie der Fahrer wurden schwer verletzt, eine 16-Jährige leicht. Sie ist inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Von dpa