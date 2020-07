Neue Woche mit Regen, Gewitter und Wind

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit einer Kaltfront und kühler Meeresluft. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Montagmorgen in Essen. Im Tagesverlauf sollten sich am Montag bei Temperaturen von 18 bis 22 Grad Schauer und Gewitter ausbreiten. Für die Jahreszeit sei es zudem «ungewöhnlich windig», so der DWD-Experte. Stürmische Böen seien möglich.

Von dpa