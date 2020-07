Schalke-Trainer Wagner: Karten werden «neu gemischt»

Berlin (dpa) - Schalkes Trainer David Wagner hat nach der Frust-Saison Veränderungen im Team angekündigt und will trotz der verkündeten Sparmaßnahmen nach kreativen Lösungen für den Neustart suchen. «Fakt ist: Die Karten werden in der Vorbereitung neu gemischt. In allen Mannschaftsteilen sind Veränderungen möglich, da sollten wir in dieser frühen Phase nichts ausschließen», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten dem «Kicker» (Montag).

Von dpa