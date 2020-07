Verl plant für 3. Liga: Verstärkung für Geschäftsstelle

Verl (dpa/lnw) - Nach dem Aufstieg in die 3. Liga laufen die Planungen beim SC Verl auf Hochtouren. Für die Geschäftsstelle wurde mit Bernhard Hartmann vom SC Wiedenbrück ein neuer Leiter eingestellt. Zudem wurden die Verträge mit Sergej Schmik, Kapitän Julian Stöckner, Nico Hecker, Matthias Haeder, Yannick Langesberg und Mehmet Kurt verlängert. Bislang werden fünf Spieler den Aufsteiger verlassen, wie der ostwestfälische Club mitteilte. «Wir sind Aufsteiger und wollen so schnell wie möglich in Liga 3 ankommen und erfolgreich sein», sagte Präsident Raimund Bertels.

Von dpa