Haltern zieht sich aus Regionalliga zurück

Der freiwillige Rückzug sei «ein klares Bekenntnis für den Amateurfußball», sagte Marketingchef Raphael Brinkert: «Wir glauben, dass dieser Schritt richtig und vorausschauend ist. Nicht nur bei Profivereinen sehen wir gerade, dass die Corona-Krise als Katalysator von Fehlentwicklungen der letzten Jahre einige Vereine in den nächsten Monaten extrem treffen wird.»

In dieser Saison musste der TUS Heimspiele in drei verschiedenen Stadien in Wanne-Eickel, Wattenscheid und in Haltern austragen, da im eigenen keine Sicherheitsspiele erlaubt sind. «Jetzt freuen wir uns umso mehr auf eine herausragend besetzte Oberliga mit fantastischen Partien gegen Wattenscheid, Gütersloh, Herne oder Siegen», sagte Kopschina: «Das ist Amateurfußball auf höchstem Niveau.»

In der Oberliga will der Verein zudem die Entwicklung als «Athletic Bilbao des Amateurfußballs» vorantreiben. Der Heimatverein der Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes und Christoph Metzelder will künftig wie der baskische Club fast ausschließlich auf einheimische Spieler. Höwedes steigt zudem in den Strategie-Stab ein.