Vergangene Woche hatten Medienberichte über eine von Schalke beantragte Bürgschaft über 30 bis 40 Millionen Euro für Aufsehen gesorgt. Weder Landesregierung noch Verein hatten das zwar bestätigt, Schalke-Marketingvorstand Alexander Jobst hatte allerdings gesagt, dass es in anderen Branchen «völlig selbstverständlich sei, das «Instrument der Landesbürgschaft zu nutzen.» Die Opposition will einen schriftlichen, notfalls auch nicht-öffentlichen Bericht, über die mutmaßliche Bürgschaft. Die Regierung soll auch sagen, ob andere Bundesliga-Vereine entsprechende Anträge gestellt haben.

Als weiteren Tagesordnungspunkt stellt die SPD acht Fragen zu einem «Spiegel»-Artikel über die Jahresbilanz des noch landeseigenen Glücksspiel-Konzerns «Westspiel». Das Nachrichtenmagazin berichtete am Wochenende, dass unter anderem die Pensionsrückstellungen nach oben geschraubt worden seien. Die SPD will unter anderem wissen, ob dem Land so 9 Millionen Euro an Gewinnabschöpfung entgangen sind.

Ein potenzieller Termin für die Sondersitzung stand zunächst noch nicht fest. Die nächste reguläre Sitzung wäre erst nach der Parlamentspause am 20. August.