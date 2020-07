Leichtathletik-Meeting in Leverkusen am 16. August

Leverkusen (dpa) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat in der Corona-Krise mit einem Meeting in Leverkusen eine weitere Wettkampf-Möglichkeit für seine Sportler geschaffen. Das Sportfest #TrueAthletes Classics findet am 16. August im Manforter Stadion statt, wie der DLV am Montag mitteilte. Für den 8./9. August sind ebenfalls ohne Zuschauer in Braunschweig die deutschen Meisterschaften geplant.