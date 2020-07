Zweite Verlängerung für Ausstellung mit Lindbergh-Fotos

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Düsseldorfer Kunstpalast verlängert seine Ausstellung mit Bildern des Modefotografen Peter Lindbergh sowie die Schau über die Malerin Angelika Kauffmann (1741-1807). Die Lindbergh-Ausstellung mit großformatigen Fotos von Models wie Claudia Schiffer und Naomi Campbell wird seit kurzem parallel in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt. Dafür zog das Lindbergh-Studio in Paris die 140 Bilder neu ab, so dass die Schau in Düsseldorf länger dauern kann. Lindbergh starb im September 2019, kurz nachdem er sie gestaltet hatte. Bislang haben im Kunstpalast 77 000 Besucher seine Wände füllenden Schwarz-Weiss-Fotos gesehen. Ein Großteil wird erstmals gezeigt. «Untold Stories» bleibt bis zum 27. September. Die Schau war bereits einmal verlängert worden.

