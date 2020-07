Auto fährt Radfahrer an und verletzt ihn schwer

Warendorf (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 87 Jahre alter Radfahrer in Warendorf gestürzt und schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte ihn am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei beim Abbiegen übersehen und angefahren. Der 87-Jährige kam in ein Krankenhaus.