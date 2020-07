Zwangsprostitution: Mutmaßlicher Zuhälter verhaftet

Die Beamten nahmen die Verdächtigen den Angaben nach bereits am 1. Juli fest. An diesem Tag seien 18 Objekte in Offenbach, Frankfurt, Friedrichsdorf und im nordrhein-westfälischen Bottrop durchsucht worden. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Neben Goldschmuck stellten die Beamten Uhren, Bargeld, Drogen, ein Motorrad sowie ein Magazin mit scharfer Munition sicher. Gegen die Verdächtigen wurde laut Polizei seit November 2019 ermittelt.